16ème marche gourmande : 4 étapes gourmandes (apéritif, crudités charcuterie, sauté de veau, fromage, glace). Circuit 13 km, départ entre 18h30 et 20h. Feu d'artifice à 00h30. Réservation obligatoire jusqu'au 25 juillet. Téléchargez le bulletin d'inscription sur le site internet de Lescure-Jaoul : Marche Gourmande Nouveauté cette année : pensez à amener votre gobelet et vos couverts

