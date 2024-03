Marche gourmande Les terrasses de Lapoutroie Lapoutroie, dimanche 9 juin 2024.

Marche gourmande Les terrasses de Lapoutroie Lapoutroie Haut-Rhin

Un parcours de 11 km, adapté à toute la famille avec 6 haltes gourmandes. Sur résa.

Les associations LLL (Liaison Lapoutroie Lannilis) et Gink’Co organisent , le dimanche 09 juin 2024, leur troisième marche gourmande Les terrasses de Lapoutroie .

Marche de 10 km environ (non accessible aux poussettes) ponctuée de 6 étapes ou vous pourrez déguster des produits locaux. Départ de la Salle des Loisirs (entre 09h40 et 12h, toutes les demi-heures), la Graine, Sur le Mont, les Cammes, Col de Chamont, la Forêt, l’étang de pêche et retour vers la Salle des Loisirs.

Sur réservation.

Les inscriptions pourront se faire, à partir du début mai 2024, à l’aide d’un coupon qui paraitra dans les différents commerces de Lapoutroie , sur le site du JDS (journal des sorties) et sur les réseaux sociaux. EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09 19:30:00

2 rue du Foyer Saint Martin

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est christiandidierjean@orange.fr

