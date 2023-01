MARCHE GOURMANDE Le Boupère Le Boupère Le Boupère Catégories d’Évènement: Le Boupère

Vendée

MARCHE GOURMANDE Le Boupère, 1 juillet 2023, Le Boupère Le Boupère.

2023-07-01

Vendée Le Boupère Pour le bonheur des papilles et des yeux, venez découvrir notre bocage à travers ses différents produits locaux et ses doux paysages. Chaque premier samedi de juillet, en collaboration avec les agriculteurs, Les Chemins de la Détente invitent plus de 1 000 randonneurs à parcourir les sentiers de la commune à la tombée de la nuit pour déguster la gastronomie de notre terroir. cheminsdeladetente@gmail.com Le Boupère

