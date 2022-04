Marche gourmande La Grée-Saint-Laurent La Grée-Saint-Laurent Catégories d’évènement: La Grée-Saint-Laurent

Morbihan

Marche gourmande La Grée-Saint-Laurent, 7 mai 2022, La Grée-Saint-Laurent. Marche gourmande La Grée-Saint-Laurent

2022-05-07 – 2022-05-07

La Grée-Saint-Laurent Morbihan La Grée-Saint-Laurent Venez participer à la marche gourmande à travers les chemins de La Grée Saint-Laurent. Plusieurs pauses gourmandes rythmeront le nouveau parcours de 9 km. Départ du bourg de La Grée Saint-Laurent de 17h à 19h, dernier départ à 19h. Un repas avec des produits bio et locaux sera servi tout au long du parcours. Prévoir un gilet jaune et un éclairage. Inscriptions en fonction du nombre de places disponibles. Cette marche gourmande est organisée par L’Amicale Laïque Laurentaise. +33 6 89 38 90 58 Venez participer à la marche gourmande à travers les chemins de La Grée Saint-Laurent. Plusieurs pauses gourmandes rythmeront le nouveau parcours de 9 km. Départ du bourg de La Grée Saint-Laurent de 17h à 19h, dernier départ à 19h. Un repas avec des produits bio et locaux sera servi tout au long du parcours. Prévoir un gilet jaune et un éclairage. Inscriptions en fonction du nombre de places disponibles. Cette marche gourmande est organisée par L’Amicale Laïque Laurentaise. La Grée-Saint-Laurent

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Grée-Saint-Laurent, Morbihan Autres Lieu La Grée-Saint-Laurent Adresse Ville La Grée-Saint-Laurent lieuville La Grée-Saint-Laurent Departement Morbihan

La Grée-Saint-Laurent La Grée-Saint-Laurent Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-gree-saint-laurent/

Marche gourmande La Grée-Saint-Laurent 2022-05-07 was last modified: by Marche gourmande La Grée-Saint-Laurent La Grée-Saint-Laurent 7 mai 2022 La Grée-Saint-Laurent morbihan

La Grée-Saint-Laurent Morbihan