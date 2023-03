Marche Gourmande Jugy Jugy Catégories d’Évènement: Jugy

Marche Gourmande, 14 mai 2023, Jugy

2023-05-14

Saône-et-Loire Jugy 10-14 km. Randonnée avec 3 haltes gourmandes. Site boisé proche du chemin des moines. patricksimon82@free.fr +33 3 85 44 93 06 Jugy

