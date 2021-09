Guipry-Messac Guipry-Messac Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine Marche Gourmande Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Partez à la découverte des villages aux alentours de Messac avec leur patrimoine historique local. Une belle idée de sortie en famille ou entre amis le tout ponctué de 4 étapes qui toutes ensemble composent un véritable repas.

Départ de la Salle Claude Michel – Salle polyvalente

2 Parcours 9,5 ou 15 km ouvert à tous

