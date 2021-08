Nerbis Nerbis Landes, Nerbis Marche gourmande et visite de ferme Nerbis Nerbis Catégories d’évènement: Landes

Tous les lundis (15h30) et tous les jeudis (9h30) : Lors d'une balade de 7 km (possibilité de rapatriement pour les 3 derniers km), découvrez le village de Nerbis (église classée, lacs de pêche, parcours de santé). Retour à la ferme Larrey en passant par ses vignes. Visite de la conserverie avec explications du procédé de fabrication des produits suivie d'une dégustation de foie gras et autres mets de la ferme, le tout arrosé du fruit de leurs vignes.

