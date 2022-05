Marche gourmande et visite de ferme, 27 juin 2022, .

Marche gourmande et visite de ferme

2022-06-27 15:30:00 – 2022-06-27 19:00:00

EUR Lundi (15h30) et jeudi (9h30) : balade de 7 ou 3 km (possibilité de rapatriement pour les 3 derniers km) pour découvrir la commune de Nerbis (forêt, lacs, vignes, panorama sur la vallée de l’Adour et église classée). Au retour, visite de la salle de gavage, de l’atelier de transformation, explications de la fabrication et dégustation des produits de la ferme Larrey (rillettes, pâté, rillettes au foie et bien sur foie gras !). Le tout accompagné des vins du terroir chalossais.

