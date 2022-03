Marche gourmande et solidaire Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Marche gourmande et solidaire Fouesnant, 26 mai 2022, Fouesnant. Marche gourmande et solidaire Hent Kerbader Chapelle de Kerbader Fouesnant

2022-05-26 – 2022-05-26 Hent Kerbader Chapelle de Kerbader

Fouesnant Finistère L’association Force T Quimper et l’association des Marcheurs de Cornouaille organisent une nouvelle marche gourmande et solidaire sur la commune de Fouesnant au profit de l’AFM Téléthon le jeudi 26 mai 2022. Le principe de la Marche gourmande est de proposer sur un circuit de marche balisé des pauses gourmandes avec un café d’accueil, un brunch, un plat chaud et un dessert. Deux circuits seront proposés :

Un de 10 kilomètres et un autre de 15 kilomètres.

