Preuschdorf Bas-Rhin Preuschdorf EUR Marche gourmande d’environ 11 km (5 étapes) dans les forêts et villages aux alentours de Preuschdorf. Des ensembles musicaux de la région animeront les différentes étapes gourmandes du parcours. Après la balade, la journée se poursuivra à partir de 16h à la salle des fêtes où seront proposées (en supplément) des tartes flambées, pizzas maison et des grillades, le tout dans une agréable ambiance musicale. Marche gourmande d’environ 11 km dans les forêts et villages alentours. Des ensembles musicaux de la région animeront les différentes étapes gourmandes du parcours. Restauration à partir de 16h à la salle des fêtes, toujours dans une ambiance musicale (non compris dans le prix). Sur réservation. +33 3 88 80 74 30 Marche gourmande d’environ 11 km (5 étapes) dans les forêts et villages aux alentours de Preuschdorf. Des ensembles musicaux de la région animeront les différentes étapes gourmandes du parcours. Après la balade, la journée se poursuivra à partir de 16h à la salle des fêtes où seront proposées (en supplément) des tartes flambées, pizzas maison et des grillades, le tout dans une agréable ambiance musicale. Preuschdorf

