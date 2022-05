MARCHE GOURMANDE et BAR A CHAMPAGNE des Vignerons de la Vallée du Flagot Festigny Festigny Catégories d’évènement: Festigny

Marne

MARCHE GOURMANDE et BAR A CHAMPAGNE des Vignerons de la Vallée du Flagot Festigny, 9 octobre 2021, Festigny. MARCHE GOURMANDE et BAR A CHAMPAGNE des Vignerons de la Vallée du Flagot Festigny

2021-10-09 – 2022-06-04

Festigny Marne Festigny La Marche Gourmande et le Bar à Champagne de l’Association Les vignerons de la Vallée du Flagot vous fait découvrir les paysages et la gastronomie locale en toute convivialité ! Au programme de la Marche Gourmande : n- Un parcours de 9 km entre vignes, ruisseaux et forêts, sur les chemins entre Leuvrigny et le Chêne la Reine – 6 étapes gourmandes (apéritif, entrée, Trou champenois, plat, fromage et dessert) réparties sur le parcours. n- Dégustation des Champagnes de la Vallée. n- Fin de journée festive à la salle des fêtes de Festigny (musique, food-truck et dégustations…) ▶ Simple comme un clic : http://www.flagot.fr/marche.html#reservatio nPrévoir chaussures de marche et vêtement de pluie et/ou crème solaire. Nos amis les bêtes sont acceptées tenues en laisse. http://www.flagot.fr/marche.html#reservation Festigny

dernière mise à jour : 2022-05-12 par Agence de Développement Touristique de la Marne

Détails Catégories d’évènement: Festigny, Marne Autres Lieu Festigny Adresse Ville Festigny lieuville Festigny Departement Marne

Festigny Festigny Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/festigny/

MARCHE GOURMANDE et BAR A CHAMPAGNE des Vignerons de la Vallée du Flagot Festigny 2021-10-09 was last modified: by MARCHE GOURMANDE et BAR A CHAMPAGNE des Vignerons de la Vallée du Flagot Festigny Festigny 9 octobre 2021 Festigny Marne

Festigny Marne