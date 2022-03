Marche Gourmande – ESCVS La Chapelle-Saint-André La Chapelle-Saint-André Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-André

La Chapelle-Saint-André Nièvre La Chapelle-Saint-André A tout les amateurs de randonnées, le moment de mettre ses chaussures de marche est enfin arrivé ! L’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay organise une marche gourmande.

Qu’est-ce qu’une marche gourmande ? Vous trouverez des points d’arrêts pour déguster tout au long de la promenade. 2 Parcours seront proposés : 5km (Possibilité de le faire avec une poussette) ou 12 km.

Le départ se fera de La salle des fêtes de La-Chapelle-Saint-André, à 9h pour le parcours de 12km et à 10h30 pour le parcours de 5km. Pensez à apporter vos verres et vos couverts. Les tarifs seront communiqués ultérieurement. espacesocioculturel@valdusauzay.fr +33 3 86 29 41 36 A tout les amateurs de randonnées, le moment de mettre ses chaussures de marche est enfin arrivé ! L’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay organise une marche gourmande.

