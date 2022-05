Marche gourmande Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Marche gourmande Erquy, 8 mai 2022, Erquy. Marche gourmande parking du port des hôpitaux Les Hôpitaux Erquy

2022-05-08 – 2022-05-08 parking du port des hôpitaux Les Hôpitaux

Erquy Côtes d’Armor Organisée par l’APEL de l’École Notre Dame d’Erquy. Départ de 09h00 à 10h30 du parking du port des Hôpitaux à Erquy. 2 parcours en itinéraire balisé de 11 Km et de 18 Km sont proposés, ainsi que 3 pauses gourmandes. Le menu des adultes – 15 € :

Etape 1 à choisir : Assiette de la mer (huîtres, bulots) ou rillettes de poisson.

Etape 2 : saucisse / frites.

Etape 3 : Crêpe. Le menu des enfants – 7 € :

Etape 1 : rillettes de poisson.

Etape 2 : saucisse / frites.

