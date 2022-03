Marche gourmande du Sonnenberg Nordheim Nordheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Nordheim

Marche gourmande du Sonnenberg Nordheim, 8 mai 2022, Nordheim. Marche gourmande du Sonnenberg Nordheim

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Nordheim Bas-Rhin Nordheim EUR Profitez d’un promenade dépaysante conviviale accessible à tous, de 9 kilomètres parsemée de 5 haltes gustatives et découvrez le vignoble de la colline du Sonnenberg avec vue panoramique sur la Plaine d’Alsace, la Ferme du Cabri, le lac et la Chapelle de Kuttolsheim. Profitez d’une promenade dépaysante de 9 kilomètres parsemée de 5 haltes gustatives. +33 6 42 56 10 27 Profitez d’un promenade dépaysante conviviale accessible à tous, de 9 kilomètres parsemée de 5 haltes gustatives et découvrez le vignoble de la colline du Sonnenberg avec vue panoramique sur la Plaine d’Alsace, la Ferme du Cabri, le lac et la Chapelle de Kuttolsheim. Nordheim

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Nordheim Autres Lieu Nordheim Adresse Ville Nordheim lieuville Nordheim Departement Bas-Rhin

Nordheim Nordheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nordheim/

Marche gourmande du Sonnenberg Nordheim 2022-05-08 was last modified: by Marche gourmande du Sonnenberg Nordheim Nordheim 8 mai 2022 Bas-Rhin Nordheim

Nordheim Bas-Rhin