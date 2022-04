Marche gourmande du printemps Westhalten, 15 mai 2022, Westhalten.

Marche gourmande du printemps Westhalten

2022-05-15 – 2022-05-15

Westhalten Haut-Rhin Westhalten

EUR Le but d’une balade gastronomique en Alsace, c’est simplement de profiter d’une promenade au grand air. Cette randonnée est accompagnée d’étapes gourmandes où les participants se régalent de produits du terroir (apéritif, entrée, plat, dessert, café) et se désaltèrent (de vins d’Alsace avec modération). Les départs se font par petits groupes.

2 départs possible : 10h30 et 11h30. Réservation obligatoire.

Le but d’une balade gastronomique en Alsace, c’est simplement de profiter d’une promenade au grand air. Cette randonnée est accompagnée d’étapes gourmandes où les participants se régalent de produits du terroir (apéritif, entrée, plat, dessert, café) et se désaltèrent (de vins d’Alsace avec modération). Les départs se font par petits groupes.

+33 3 89 49 60 04

Le but d’une balade gastronomique en Alsace, c’est simplement de profiter d’une promenade au grand air. Cette randonnée est accompagnée d’étapes gourmandes où les participants se régalent de produits du terroir (apéritif, entrée, plat, dessert, café) et se désaltèrent (de vins d’Alsace avec modération). Les départs se font par petits groupes.

2 départs possible : 10h30 et 11h30. Réservation obligatoire.

Westhalten

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach