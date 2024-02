Marche gourmande du Kaefferkopf Ammerschwihr, dimanche 16 juin 2024.

A travers le vignoble du Kaefferkopf une marche gourmande sur un parcours de 8 km accessible à tous. Repas traditionnel ou végétarien sur 6 étapes.

A travers le vignoble du Kaefferkopf une marche gourmande vous est proposée sur un parcours de 8 kilomètres accessibles à un large public.

La balade sera jalonnée de 6 étapes apéritif, entrée, dégustation de vin, plat, fromage, dessert. Un verre de vin accompagnera chaque étape. Le menu est aussi possible en version végétarien à préciser lors de l’inscription.

– Apéritif bretzel

– Entrée mini Bruschetta toasté, rillettes de poulet à la moutarde et au miel, roquette et tomates cerises ou mini cannelé salé. Végétariens houmous de lentilles corail et falafels.

– Dégustation de vin

– Plat carbonade flammande au sirop de Liège, puré carottes / pommes de tetrre, courgettes. Végétariens gnocchis aux légumes du soleil

– Trois fromages

– Dessert: verrine de saison

Un menu enfant de 5 ans à 14 ans est aussi disponible.

Au retour une boisson vous sera offerte. Venez profiter avec nous de la beauté des paysages, de nos monuments historiques et de la gastronomie d’Ammerschwihr.

Inscriptions: www.acfa.info EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 10:30:00

fin : 2024-06-16 12:30:00

Route de Labaroche

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est acfa68770@gmail.com

