Marche gourmande du Kaefferkopf Ammerschwihr, 12 juin 2022, Ammerschwihr.

Marche gourmande du Kaefferkopf Ammerschwihr

2022-06-12 10:30:00 – 2022-06-12

Ammerschwihr Haut-Rhin

EUR Sentier gourmand du Kaefferkopf jalonné de 7 étapes gourmandes (apéritif, entrée, dégustation de vin, plat, dégustation de vin, fromage et dessert). Le parcours de 9 km est accessible à tous et vous emmènera à travers le vignoble d’Ammerschwihr et la colline du Kaefferkopf.

Marche gourmande avec 7 étapes dans le vignoble.

+33 3 89 47 12 24

Sentier gourmand du Kaefferkopf jalonné de 7 étapes gourmandes (apéritif, entrée, dégustation de vin, plat, dégustation de vin, fromage et dessert). Le parcours de 9 km est accessible à tous et vous emmènera à travers le vignoble d’Ammerschwihr et la colline du Kaefferkopf.

Ammerschwihr

dernière mise à jour : 2022-03-09 par