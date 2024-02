Marche Gourmande du Gypsberg 2024 Schwindratzheim Schwindratzheim, dimanche 21 avril 2024.

http://inschwingelse.com

La Marche Gourmande du Gypsberg fait son retour, le 21 Avril 2024 !

Après être monté à bord d’un car de collection, vous rejoindrez Wingersheim pour le départ de la marche.

Sur un parcours d’une dizaine de kilomètres, nous vous ferons découvrir houblonnières, champs et forêts, avant de traverser le Gypsberg.

6 étapes gourmandes sur le parcours viendront régaler vos papilles.

Cette année encore, venez profiter d’une soirée avec vente de tartes flambées et animation musicale.

Schwindratzheim Route de Mutzenhouse, 67270 Schwindratzheim Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin