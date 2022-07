Marche gourmande du Florival Issenheim, 11 septembre 2022, Issenheim.

Marche gourmande du Florival

Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

2022-09-11 – 2022-09-11

Issenheim

Haut-Rhin

Issenheim

EUR Un circuit de 10.6 km où, en marchant à votre rythme, vous découvrirez les magnifiques panoramas du Florival, son vignoble, Guebwiller.

En toute convivialité, vous pourrez apprécier

les plats et le dessert des 4 haltes gourmandes sont préparés par le traiteur Bieth de Soultzmatt et la ferme Rué de Soultzmatt

La Marche est organisée par le Lions Club de Guebwiller avec le soutien de nombreux partenaires

au profit de ses œuvres sociales et humanitaires.

Elle sera ponctuée de 4 haltes dans le vignoble pour l’apéritif, l’entrée, le plat principal et le dessert.

Boissons comprises, un verre « Lions » inclus.

L’entrée, le plat principal et le dessert seront servis assis à table.

Des vins sélectionnés des Domaines Schlumberger et du Domaine Dirler-Cadé accompagneront

l’apéritif, l’entrée et le plat principal.

Un circuit de 10.6 km avec 4 haltes gourmandes : apéritif, entrée, plat, dessert

+33 6 09 40 38 19

