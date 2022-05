Marche gourmande Drusenheim, 19 juin 2022, Drusenheim.

Marche gourmande Drusenheim

2022-06-19 – 2022-06-19

Drusenheim Bas-Rhin

EUR Organisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Drusenheim. Chaque arrêt sera accompagné de boisson soft à volonté et de son verre de vin. Parcours de 10 km traversant les lieux les plus atypiques de Drusenheim. Départ à la caserne des pompiers, route de herrlisheim. Accessible pour tous âges et poussette.

+33 6 72 86 72 38

Organisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Drusenheim. Chaque arrêt sera accompagné de boisson soft à volonté et de son verre de vin. Parcours de 10 km traversant les lieux les plus atypiques de Drusenheim. Départ à la caserne des pompiers, route de herrlisheim. Accessible pour tous âges et poussette.

Drusenheim

dernière mise à jour : 2022-04-21 par