MARCHE GOURMANDE Docelles Docelles Catégories d’évènement: Docelles

Vosges

MARCHE GOURMANDE Docelles, 19 juin 2022, Docelles. MARCHE GOURMANDE rue Colonel Bertin Terrain de Tennis Docelles

2022-06-19 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-19 12:00:00 12:00:00 rue Colonel Bertin Terrain de Tennis

Docelles Vosges Docelles 25 EUR Organisée par l’UCVV Cheniménil et le Tennis Club de Bruyères – Marche de 13 km avec 5 stops repas

Menu : apéritif, entrée, plat, fromage-salade, dessert-café

Départ tous les 1/4 d’heure de 10h à 12h. -Trail de 7km et 13 km – pas de classement

Départ libre de 8h à 10h. Tarifs: 15€ à 25€ (marche) | 4€ à 6€ (trail) ucvv@orange.fr +33 6 84 79 26 85 rue Colonel Bertin Terrain de Tennis Docelles

dernière mise à jour : 2022-05-20 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Docelles, Vosges Autres Lieu Docelles Adresse rue Colonel Bertin Terrain de Tennis Ville Docelles lieuville rue Colonel Bertin Terrain de Tennis Docelles Departement Vosges

Docelles Docelles Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/docelles/

MARCHE GOURMANDE Docelles 2022-06-19 was last modified: by MARCHE GOURMANDE Docelles Docelles 19 juin 2022 Docelles Vosges

Docelles Vosges