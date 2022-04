Marche Gourmande des Terroirs Gueugnonnais Dompierre-sous-Sanvignes Dompierre-sous-Sanvignes Catégories d’évènement: Dompierre-sous-Sanvignes

Saône-et-Loire

Marche Gourmande des Terroirs Gueugnonnais Dompierre-sous-Sanvignes

2022-05-08

2022-05-08 – 2022-05-08

Dompierre-sous-Sanvignes Saône-et-Loire Dompierre-sous-Sanvignes Marche gourmande de 14 km ponctuée de plusieurs points repas dont 3 au sein d’exploitations agricoles mettant en valeur les produits locaux. Vous pourrez apprécier le calme, la nature avec les forêts, les champs, les vaches… Organisée par le Comité Agricole, Les Jeunes Agriculteurs, La Confrérie des Saveurs du Pays Charolais et l’Office de Tourisme Entre Arroux, Loire et Somme. +33 3 85 85 56 90 Marche gourmande de 14 km ponctuée de plusieurs points repas dont 3 au sein d’exploitations agricoles mettant en valeur les produits locaux. Vous pourrez apprécier le calme, la nature avec les forêts, les champs, les vaches… Organisée par le Comité Agricole, Les Jeunes Agriculteurs, La Confrérie des Saveurs du Pays Charolais et l’Office de Tourisme Entre Arroux, Loire et Somme. Dompierre-sous-Sanvignes

