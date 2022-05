MARCHE GOURMANDE DES ARBORICULTEURS DE GRUNDVILLER Puttelange-aux-Lacs Puttelange-aux-Lacs Catégories d’évènement: Moselle

2022-06-05 10:00:00

Puttelange-aux-Lacs Moselle Puttelange-aux-Lacs 33 EUR Pour cette 6e édition, les arboriculteurs de Grundviller vous proposent de découvrir le charme de l’étang du Welschhof.

10 km de sentier, pistes cyclables et chemins forestiers ponctués de 6 étapes gourmandes.

En famille ou entre amis, cette marche gourmande est un moment de convivialité pour les participants et les arboriculteurs de Grundviller. Déroulement de la marche :

– 1ère étape : Bienvenue à tous et tchin avec sa joyeuse mise en route.

– 2ème étape : Tarte Flambée – Vin Blanc d’Alsace.

– 3ème étape : Jambon du Terroir Braisé à la Bière et son Gratin Dauphinois. Nous vous proposons plusieurs Vins pour satisfaire vos papilles.

– 4ème étape : Frisson Lorrain.

– 5ème étape : Parfum de nos campagnes.

– 6ème étape : Retour à la salle … Quel Délice ! Départ toutes les 15 min. (Circuit non adapté aux poussettes sur les 2 derniers kilomètres).

Réservation avant le 23 mai. arboriculteurs.grundviller@yahoo.fr +33 6 70 80 14 53 Les Carnets de Moselle Est

