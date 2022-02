Marche gourmande de la Nachtweid Artolsheim, 1 mai 2022, Artolsheim.

Marche gourmande de la Nachtweid Artolsheim

2022-05-01 10:30:00 – 2022-05-01

Artolsheim Bas-Rhin Artolsheim

EUR Sur un parcours de 8,5km, jalonné de 6 étapes, découvrez et passez à proximité de certaines traces de l’histoire du village, tout en profitant de l’environnement naturel et forestier du Ried Rhénan en cette période de renaissance de la nature. Animations musicales et tartes flambées au foyer à partir de 17h.

Parcours de 10km vous permettant de découvrir le village, et la nature.

+33 6 74 78 19 35

Artolsheim

