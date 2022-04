Marche Gourmande de Guilliers Guilliers, 18 juin 2022, Guilliers.

2022-06-18 17:30:00 – 2022-06-18 Salle omnisport Route d’Evriguet

En 2022, la marche gourmande de Guilliers est organisée par l’APEL de l’Ecole Sainte Marie. Rendez-vous à la salle omnisport de Guilliers à partir de 17h. Deux possibilités de circuits (9 et 12,5 km) sur lesquels des étapes gourmandes et animations musicales vous attendent… Réservation obligatoire avant le 4 Juin. Départ de 17h30 à 19h. Prévoir une lampe torche et un gilet jaune, chiens tolérés, tenus en laisse uniquement.

+33 7 50 60 16 54

