Marche gourmande de Brocéliande Ecole Saint-Laurent Concoret, samedi 25 mai 2024.

Marche gourmande de Brocéliande Ecole Saint-Laurent Concoret Morbihan

Quatre circuits (9, 12, 15 et 20km) passent par des sites de légendes et d’Histoire. Entre landes, sentiers de schiste rouge, château de Comper et clairière de Point-Clos, dégustez votre verre de « Godinette », plats, fromages… et le dessert au retour du village, dans une ambiance dansante et festive.

Prévoir une lampe torche et un gilet jaune ; chiens tolérés, tenus en laisse uniquement. Hébergements possibles camping municipal du Val aux Fées et gîtes des environs.

Réservation effective à réception du paiement (dans la limite des places disponibles). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 16:30:00

fin : 2024-05-25 20:00:00

Ecole Saint-Laurent 16 rue Renan Le Cunff

Concoret 56430 Morbihan Bretagne marchegourmandebroceliande@gmail.com

L’événement Marche gourmande de Brocéliande Concoret a été mis à jour le 2024-03-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande