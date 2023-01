Marche Gourmande Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire de Belfort EUR L’OMS de Belfort organise la première Marche Gourmande autour de la Citadelle de Belfort. Arrivée à la Citadelle de Belfort après une marche de 7km accessible au plus grand nombre. 6 pauses gourmandes vous seront proposées tout au long du circuit, de l’apéritif au dessert, en partenariat avec des restaurateurs du Grand Belfort. Inscriptions seulement en ligne. oms.belfort90@gmail.com +33 6 38 13 52 14 https://www.oms-belfort.com/collect/description/209338-t-marche-gourmande-de-l-oms?fbclid=IwAR1KHgtdJJ90f0hRRPF04m9kE5YDBptpr3YVkTUC2QZMEM4KMgsJ_3bvdu0 Belfort

