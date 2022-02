Marche gourmande avec Dormans Effervescences Dormans Dormans Catégories d’évènement: Dormans

Marne

Marche gourmande avec Dormans Effervescences Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires

Dormans Marne Dormans Dormans Effervescences organise une marche Gourmande, familiale et champêtre, le dimanche 3 avril dans le parc du château de Dormans. 8 km de marche avec 3 dégustations ! dormans.effervescences@gmail.com Parc du Château de Dormans Avenue des Victoires Dormans

