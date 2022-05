Marche Gourmande Arsac-en-Velay Arsac-en-Velay Catégories d’évènement: Arsac-en-Velay

Haute-Loire

Marche Gourmande Arsac-en-Velay, 4 juin 2022, Arsac-en-Velay. Marche Gourmande Salle polyvalente 3 Route du Puy Arsac-en-Velay

2022-06-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-04 Salle polyvalente 3 Route du Puy

Arsac-en-Velay Haute-Loire Arsac-en-Velay Marche Gourmande : Arsac en Velay

On marche, on mange

3ème édition le samedi 4 juin 2022 Salle polyvalente 3 Route du Puy Arsac-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Arsac-en-Velay, Haute-Loire Autres Lieu Arsac-en-Velay Adresse Salle polyvalente 3 Route du Puy Ville Arsac-en-Velay lieuville Salle polyvalente 3 Route du Puy Arsac-en-Velay Departement Haute-Loire

Marche Gourmande Arsac-en-Velay 2022-06-04 was last modified: by Marche Gourmande Arsac-en-Velay Arsac-en-Velay 4 juin 2022 Arsac-en-Velay Haute-Loire

Arsac-en-Velay Haute-Loire