Marche Gourmande à Vaillac Cœur de Causse, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Cœur de Causse.

Marche Gourmande à Vaillac 2021-07-09 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-09 18:30:00 18:30:00 Vaillac Place de la Mairie

Cœur de Causse Lot Cœur de Causse

9 9 EUR Départ du village de Vaillac, place de la Mairie, et terminus dans la cour du château.

Départ donné à partir de 17h30 et jusqu’à 18h30 pour la distribution des tickets, vous donnant droit à l’apéritif dinatoire.

Prendre gourdes et vêtements adaptés à la météo.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat.

Randonnée en début de soirée pour profiter d’un coucher de soleil sur la vallée du foulon et terminer avec un apéritif dinatoire dans la cour du château de Vaillac.

+33 5 65 21 11 39

dernière mise à jour : 2021-06-21 par OT Labastide-Murat