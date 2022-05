Marche gourmande à Roulans Roulans Roulans Catégories d’évènement: Doubs

Roulans

Marche gourmande à Roulans Roulans, 22 mai 2022, Roulans. Marche gourmande à Roulans Stade de Roulans Chemin du stade Roulans

2022-05-22 – 2022-05-22 Stade de Roulans Chemin du stade

Roulans Doubs Roulans Marche gourmande à Roulans ouverte à tous !

11km

Petit déjeuner à Vennans,

Dégustation de bière et fromage à Pouligney

Apéritif à l’arboretum de Roulans

Repas franc-comtois à Roulans

Lieu Roulans Adresse Stade de Roulans Chemin du stade Ville Roulans Departement Doubs

