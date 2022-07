Marche Gourmande à Quinoualc’h à Berrien. Berrien Berrien Catégories d’évènement: Berrien

Finistère Berrien L’ Association Amzer’Zo Berrien organise le dimanche 04 septembre 2022, une « Marche Gourmande ». Départ et arrivée à Quinoualc’h à Berrien. Plusieurs circuits vous sont proposés. Adultes 15€ Enfants – de 10 ans 8€. Réservation avant le 20 Août renseignements au 06 22 43 56 39 ou par mail à assoamzerzo@gmail.com assoamzerzo@gmail.com +33 6 22 43 56 39 L’ Association Amzer’Zo Berrien organise le dimanche 04 septembre 2022, une « Marche Gourmande ». Départ et arrivée à Quinoualc’h à Berrien. Plusieurs circuits vous sont proposés. Adultes 15€ Enfants – de 10 ans 8€. Réservation avant le 20 Août renseignements au 06 22 43 56 39 ou par mail à assoamzerzo@gmail.com Berrien

