Marche gourmande

Marche gourmande, 27 août 2022, . Marche gourmande



2022-08-27 14:00:00 – 2022-08-27 Départ échelonné de 14h à 17h pour dix groupes de 30 personnes pour une excursion de détente et un parcours gastronomique au fil des stands de dégustation tenus par des chefs cuisiniers d’exception. Parcours n°1 : 6 km, 10€. Parcours n°2 : 9km, 12€. A partir de 18h, animation musicale (Fresh Tagada) et stand « Plats du monde » proposant des assiettes à déguster sur place ou à emporter (5€). Inscriptions au 03.26.41.22.85. Parcours n°1 : 6 km, 10€. Parcours n°2 : 9km, 12€. Départ échelonné de 14h à 17h pour 10 groupes de 30 personnes. A 18h, animation musicale et stand « Plats du monde ». Inscriptions au 03.26.41.22.85. Départ échelonné de 14h à 17h pour dix groupes de 30 personnes pour une excursion de détente et un parcours gastronomique au fil des stands de dégustation tenus par des chefs cuisiniers d’exception. Parcours n°1 : 6 km, 10€. Parcours n°2 : 9km, 12€. A partir de 18h, animation musicale (Fresh Tagada) et stand « Plats du monde » proposant des assiettes à déguster sur place ou à emporter (5€). Inscriptions au 03.26.41.22.85. dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville