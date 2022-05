Marche gourmande

Samedi 11 juin : Rignac, « Marche gourmande », 16 km / 5 h / départ 9 h 30 depuis la salle des fêtes. Participation 12 € (inscription et repas fritons), inscription avant le 9/06. Possibilité de parcourir la moitié de l'itinéraire avec un retour en bus après le repas, 06 74 42 91 67 / ** / Les marcheurs du pays Rignacois. Dans le cadre du calendrier « A chaque dimanche sa rando » les associations affiliées à la FFRandonnée proposent des randonnées encadrées par les bénévoles des clubs qui s'investissent pour le plaisir de tous.

