Dordogne Samedi 23 juillet 2022 à partir de 19h à Cendrieux, devant l’espace culturel André Malraux. Marché gourmand avec animation musicale (DJ).

Venez déguster sur place nos produits locaux, et plus encore, dans une ambiance conviviale.

La musique vous accompagnera dans les douces soirées d’été périgourdines, où habitants et touristes se retrouvent autour de deux des attraits principaux de la Dordogne : la gastronomie et la joie de vivre. Samedi 23 juillet 2022 à partir de 19h à Cendrieux, devant l’espace culturel André Malraux.

