Marché gourmand Thégra

2022-07-31 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-31 23:00:00 23:00:00

Thégra Lot Thégra Marché gourmand dans le cadre de la fête de l’agneau. nRepas gigot à la broche. Animation musicale. +33 6 75 22 01 88 marché gourmand

