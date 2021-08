Savignac-les-Églises Savignac-les-Églises Dordogne, Savignac-les-Églises Marché gourmand Savignac-les-Églises Savignac-les-Églises Catégories d’évènement: Dordogne

Savignac-les-Églises

Marché gourmand Savignac-les-Églises, 28 août 2021, Savignac-les-Églises. Marché gourmand 2021-08-28 – 2021-08-28

Savignac-les-Églises Dordogne Savignac-les-Églises Le comité des fêtes Savignacois organise son dernier Marché Gourmand de l’année 2021, le 28 août prochain.

Venez découvrir ou redécouvrir les produits des producteurs et commerçants locaux qui devraient vous régaler.

Nous mettrons tout en oeuvre pour passer ensemble un moment convivial et chaleureux.

Venez nombreux !!!

comité des fêtes savignacois

