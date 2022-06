Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc, 29 juin 2022, Saint-Christoly-Médoc.

Marché gourmand Saint-Christoly-Médoc

2022-06-29 – 2022-06-29

Saint-Christoly-Médoc 33340 Saint-Christoly-Médoc

EUR 0 Venez faire la fête au fameux et traditionnel Marché Gourmand du port de St-Christoly.

La restauration est prévue en vente à emporter et vous avez le droit de pique niquer !

Vente au verre ou à la bouteille des vins de Saint-Christoly-Médoc et d’ailleurs !

la dernière soirée se tiendra le samedi 3 septembre avec un grand feu d’artifice

+33 5 56 41 53 07

mairie de st-christoly

Saint-Christoly-Médoc

