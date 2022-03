Marché gourmand Rosporden Rosporden Catégories d’évènement: Finistère

Rosporden

Marché gourmand Rosporden, 26 mars 2022, Rosporden. Marché gourmand Rosporden

2022-03-26 – 2022-03-27

Rosporden Finistère Rosporden Cette 13ème édition est organisée par l’association “Aven Animations”.

Plus de 30 exposants représentant toutes les régions françaises. +33 6 27 00 54 52 Cette 13ème édition est organisée par l’association “Aven Animations”.

Plus de 30 exposants représentant toutes les régions françaises. Rosporden

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OTC CCA

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rosporden Autres Lieu Rosporden Adresse Ville Rosporden lieuville Rosporden Departement Finistère

Rosporden Rosporden Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosporden/

Marché gourmand Rosporden 2022-03-26 was last modified: by Marché gourmand Rosporden Rosporden 26 mars 2022 finistère Rosporden

Rosporden Finistère