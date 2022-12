MARCHÉ GOURMAND Prévelles Prévelles Prévelles Catégories d’évènement: Prévelles

Sarthe

MARCHÉ GOURMAND Prévelles, 8 juillet 2023, Prévelles Prévelles. MARCHÉ GOURMAND Prévelles Sarthe

2023-07-08 18:00:00 – 2023-07-08 02:00:00 Prévelles

Sarthe Prévelles L’association « Prévelles en fête » vous invite à leur marché gourmand sur la place du village, au programme :

Vente de nourriture, divers artisans et possibilité de barbecue. +33 2 43 71 13 32 Prévelles

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Prévelles, Sarthe Autres Lieu Prévelles Adresse Prévelles Sarthe Ville Prévelles Prévelles lieuville Prévelles Departement Sarthe

Prévelles Prévelles Prévelles Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prevelles-prevelles/

MARCHÉ GOURMAND Prévelles 2023-07-08 was last modified: by MARCHÉ GOURMAND Prévelles Prévelles 8 juillet 2023 Prévelles Prévelles Sarthe Prévelles Sarthe sarthe

Prévelles Prévelles Sarthe