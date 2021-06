Lormont Place Aristide Briand Gironde, Lormont Marché gourmand Place Aristide Briand Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Marché gourmand Place Aristide Briand, 25 août 2021-25 août 2021, Lormont. Marché gourmand

Place Aristide Briand, le mercredi 25 août à 18:00 Tout public. Gratuit (sauf restauration)

Soirée gourmande avec petite ambiance musicale Place Aristide Briand 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Place Aristide Briand Adresse 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Place Aristide Briand Lormont