Pinel-Hauterive Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne, Pinel-Hauterive Marché gourmand Pinel-Hauterive Pinel-Hauterive Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pinel-Hauterive

Marché gourmand Pinel-Hauterive, 18 août 2021-18 août 2021, Pinel-Hauterive. Marché gourmand 2021-08-18 – 2021-08-18 Hauterive Aire de Jeux

Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne Pinel-Hauterive La commune organise son marché gourmand à « Hauterive » au niveau de l’aire de jeux.

Venez découvrir ou redécouvrir les produits locaux à consommer sur place !

Animation musicale.

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Pinel-Hauterive Étiquettes évènement : Autres Lieu Pinel-Hauterive Adresse Hauterive Aire de Jeux Ville Pinel-Hauterive lieuville 44.43817#0.58281