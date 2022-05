Marché Gourmand Paunat, 28 juillet 2022, Paunat.

Marché Gourmand Paunat

2022-07-28 – 2022-07-28

Paunat Dordogne Paunat

Marché gourmand en soirée. Fournissez vous directement auprès des producteurs et commerçants présents et dégustez sur place dans une ambiance chaleureuse et sur fond musical.

Apportez vos couverts

+33 6 72 06 66 98

©comitedesfetespaunat

Paunat

