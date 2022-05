Marché gourmand nocturne Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Marché gourmand nocturne Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue, 14 mai 2022, Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue. Marché gourmand nocturne 3 pl Jean Jaurès Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

2022-05-14 – 2022-05-14

Villefranche-de-Rouergue Aveyron 3 pl Jean Jaurès Aveyron Villefranche-de-Rouergue EUR L’association “l’Amicale des Supporters de Villefranche XV” organise un marché gourmand nocturne, le samedi 14 mai 2022, au foirail de la Madeleine, à Villefranche OT Villefranche-Najac

3 pl Jean Jaurès Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Adresse 3 pl Jean Jaurès Ville Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue lieuville 3 pl Jean Jaurès Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouerguevillefranche-de-rouergue/

Marché gourmand nocturne Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 2022-05-14 was last modified: by Marché gourmand nocturne Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 14 mai 2022 Aveyron Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue Aveyron