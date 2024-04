Marché gourmand nocturne & musical Issigeac, jeudi 5 septembre 2024.

Marché gourmand nocturne & musical Issigeac Dordogne

Marché nocturne gourmand pour le plaisir des papilles. Animation musicale.

Venez acheter et manger sur place les bons petits plats locaux de nos artisans

Tous les jeudis soirs, les artisans et producteurs locaux vous proposent de dîner au bord de la Banège en musique. Portez vos assiettes et vos couverts, tout le reste se trouve sur place (de l’entrée au dessert, grande variété de plats pour toutes les papilles, des boissons, vins et bières locaux, etc…).

Chaque semaine une ambiance musicale différente par des artistes enjoués, de petits artisans et artistes vous proposeront aussi de petits souvenirs uniques et faits main.

Ambiance chaleureuse et estivale garantie, cadre verdoyant et bucolique, parc pour enfant à proximité immédiate et ambiance nocturne du village d’Issigeac avec ses pierres et colombages typiques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-05 19:00:00

fin : 2024-09-05

Parking de la Banège

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine sbonte33@gmail.com

L’événement Marché gourmand nocturne & musical Issigeac a été mis à jour le 2024-04-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides