Monbazillac Dordogne Dans le parc au cœur du bourg de Monbazillac, de nombreux professionnels vous proposent des assiettes à déguster ou à emporter : grillades, jambon à la broches, moules et fruits de mer, fromage de chèvre, crêpes, gaufres, glaces….

Les viticulteurs de la commune seront présents pour vous faire découvrir les vins de l’appellation.

