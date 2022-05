Marché Gourmand Nocturne de Producteurs à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Marché Gourmand Nocturne de Producteurs à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 7 juillet 2021, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Marché Gourmand Nocturne de Producteurs à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2021-07-07 17:30:00 17:30:00 – 2021-09-01

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot En juillet et août, la place s’anime le mercredi soir avec son marché de producteurs et de nombreux produits du terroir qui aiguiseront vos papilles. Vous pourrez déguster sur place les assiettes garnies des producteurs. ©a.daunac

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-montratier-sainte-alauzie/

Marché Gourmand Nocturne de Producteurs à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2021-07-07 was last modified: by Marché Gourmand Nocturne de Producteurs à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 7 juillet 2021 Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot