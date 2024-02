Marché Gourmand nocturne à Paunat le jeudi 18 juillet 2024 Paunat, jeudi 18 juillet 2024.

Marché Gourmand nocturne à Paunat le jeudi 18 juillet 2024 Paunat Dordogne

Marché gourmand en soirée. Fournissez vous directement auprès des producteurs et commerçants présents et dégustez sur place dans une ambiance chaleureuse et sur fond musical.

Apportez vos couverts

Jeudi 18 juillet 2024 à Paunat à partir de 19 heures.

Lieu-dit Le Bourg

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdepaunat@gmail.com

