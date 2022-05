Marché gourmand Nantiat Nantiat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Nantiat

Marché gourmand Nantiat, 28 mai 2022, Nantiat. Marché gourmand Camping des Haches Nantiat

2022-05-28 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-28 23:00:00 23:00:00

Camping des Haches Haute-Vienne Nantiat Samedi 28 mai de 17h à 22h, camping des Haches (RD 711). Gratuit. Buvette et cuisson sur place. Comité des fêtes 06 81 78 98 32, 06 30 58 04 01. Vente et dégustation de produits régionaux. Samedi 28 mai de 17h à 22h, camping des Haches (RD 711). Gratuit. Buvette et cuisson sur place. Comité des fêtes 06 81 78 98 32, 06 30 58 04 01. Camping des Haches Nantiat

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Nantiat Autres Lieu Nantiat Adresse Camping des Haches Ville Nantiat lieuville Camping des Haches Nantiat

Nantiat Nantiat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantiat/

Marché gourmand Nantiat 2022-05-28 was last modified: by Marché gourmand Nantiat Nantiat 28 mai 2022

Nantiat