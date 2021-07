Sarp Sarp Hautes-Pyrénées, Sarp Marché gourmand & musical Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarp

Marché gourmand & musical Sarp, 15 août 2021-15 août 2021, Sarp. Marché gourmand & musical 2021-08-15 10:00:00 – 2021-08-15 22:00:00 au rond-point SARP

Sarp Hautes-Pyrénées Participez à un marché gourmand et musical ! Producteurs, artisans, artistes, seront au

rendez-vous, toute la journée.

Restauration possible sur place. À partir de 21h apportez votre paniez et participez à un pique-nique géant sous les étoiles. Organisé par la commune de Sarp et le Comité des Fêtes. commune-de-sarp@orange.fr +33 6 12 71 27 18 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

